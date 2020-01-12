民進黨立委蕭美琴今（12）日展開謝票行程，到各鄉鎮後援會向支持者感謝致意，謝謝所有幹部這幾年無怨無悔的支持，從她初來乍到人生地不熟開始，大家就願意陪伴她同行，做她最堅強的後盾，不論是平時的服務或選戰的工作，大家都積極參與支持不求回報。

蕭美琴說，這幾年民進黨在花蓮經營也略有成長，她剛到花蓮時，總統的得票率僅兩成二，現在已經到三成六了，雖然還有很多努力的空間，但就這次選舉的觀察，有許多年輕人回鄉投票，她覺得非常感動，證明花蓮的希望還是要寄託在年輕人身上。

她也感性的謝謝這些年輕朋友，希望大家不要放棄對故鄉花蓮的愛，要繼續努力。

蕭美琴表示，花蓮的政治生態特殊，但也還是有非常多支持者願意堅定力挺，即便背負許多壓力，也義無反顧。這十年的溫暖，她點滴在心，「花蓮沒有欠美琴、美琴也沒有愧對花蓮」，對花蓮的這段緣分只有感謝，讓她人生多了不同的閱歷，也認識這麼多真情真義的好朋友。

蕭美琴感性地說，她的任務告一段落，但花蓮的未來應該要交給年輕人來繼續努力，她也會繼續將資源投注在培養年輕人經營地方，強化基層實力。這些支持美琴的後援會不只是「挺美琴」後援會，更要延續成為「台灣派」的後援會，繼續為台灣民主的價值奮鬥努力。

(工商 )