統一獅12日開訓，宣布維持與西武獅友好情誼，今年將再度前往日本進行雙獅交流賽，主要以年輕潛力或是去年未獲太多出賽機會的選手參加，傷兵陳傑憲、陳重羽復出後都會參加，備受期待的新秀古林睿煬、林安可更有望在日本先發出賽。

統一獅預計在2月19至21日赴日本，與西武獅、阪神虎共舉行3場交流賽，去年獅隊傷兵大都已復原，陳傑憲、陳重羽、吳桀睿等人都有望參加，而代理總教練林岳平也特別點名，期待前2場先發投手人選是古林睿煬及林安可。

陳傑憲去年4月遭觸身球擊中手導致骨折後整季報銷，2月將赴日本雙獅會出賽。（資料照／杜宜諳攝）

「已經先跟兩位選手告知了，這段期間讓他們以備戰先發為目標訓練，這也是球團給他們的期待。」其中古林睿煬去年原本就要參加，最後無法如願成行，今年再派這位第一指名新秀，也代表對西武獅的尊重；而林安可是去年統一獅選秀第一指名，以「投打二刀流」為目標培養，他加入中職後打擊端展現天分，不過多年沒有先發，投球實力還是未知數。

林岳平坦言，「我們也不知道林安可會表現如何，先計畫、設定好後，讓他有目標準備，教練團也會在這期間評估，看他適合走雙刀流或是單一投手、單一打者，要等到他正式出賽後才能確定未來規劃。」

(中時 )