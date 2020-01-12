2020總統大選，除了國民黨韓國瑜大敗，曾喊出最後「終局之戰」的親民黨宋楚瑜得票淒涼，僅拿下60瑜萬票，選前押寶力挺宋楚瑜的鴻海集團創辦人郭台銘，在結果揭曉後，在今日回應敗選結果，表示「恭喜所有勝選者，也祝福落敗者」。

郭台銘今(12日)在臉書發文，對於「郭宋聯軍」在立委選舉席次和總統得票數潰敗，他說，「所有選舉的結果是由人民一票票投出來的，他恭喜所有勝選者，也祝福落敗者。但選舉過後，激情退卻，面對經濟，民生，外交等問題，台灣的內外挑戰仍然嚴峻」。

郭台銘表示，他個人沒有得失，在過去幾個月中提出許多政策，站在福國利民的立場上，樂意與新國會中，肩負台灣未來政策走向的立委接觸，身為中華民國和台灣的一份子，願以個人經驗及國際資源為台灣同胞的福祉努力！

他也衷心期盼，隨著選舉落幕，不同黨派，不同立場或主張者，都能放下對立與仇恨，讓台灣休養生息，「和平，安定，經濟，未來」是他始終如一的堅持。

謝謝所有支持郭台銘的朋友，「這段時間對郭台銘的疼惜，愛護，我都感受到了，謝謝大家，讓我們繼續為台灣奮鬥，為中華民國奮鬥」。

(中時電子報)