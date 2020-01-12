國民黨立委林為洲（左）12日展開謝票，他語重心長地分析國民黨在11日大選中失敗的原因，認為改革勢在必行。（莊旻靜攝）

國民黨立委林為洲（左）12日展開謝票，他語重心長地分析國民黨在11日大選中失敗的原因，認為改革勢在必行。（莊旻靜攝）

總統暨立委選舉落幕，新竹縣2席立委均由國民黨籍候選人勝出，第一選區的林為洲、第二選區的林思銘12日展開謝票，林為洲語重心長的說，國民黨的大敗始於三大亂，根本原因是黨內最高權力機構脫離民意，未來如何改造，將是國民黨的首要課題。

國民黨主席吳敦義11日在總統暨立委大選後請辭主席，林為洲表示，總辭後3個月內要完成改選，他分析此次國民黨大敗原因，始於總統黨內初選之亂，從全民調到三七、七三，甚至改變遊戲規則，使原本沒有參選資格的高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘都加入競爭，也造成黨內分裂。

林為洲指出，接續還有郭董之亂，「亂了半年」，郭董退黨、郭粉也跑票，使得黨內更加分裂，而後期的「不分區之亂」，也使民進黨有如撿到槍，「下架吳斯懷」反而成為催票機。

林為洲說，有人說國民黨背離年輕人的意志與想法，也有人認為國民黨論述過於親中，不過他認為，黨內最高權力機構背離民意，才是核心問題，他未來期許自己當「黨內的烏鴉」，要肆無忌憚、不再鄉愿的提出看法與建議，他認為，黨內最高權力機構應由公職人員組成，如有選舉經驗的縣市首長、區域立委等，因他們「最了解選民的想法」。

至於未來黨主席的可能人選，林為洲也透露，會建議、鼓勵朱立倫勇於承擔，帶領改造委員會，改革國民黨，不只要比原先更好，更要超越民進黨，凝聚黨內共識，「希望大家都有期待國民黨變好的心」。

林為洲也說，他期許自己在未來四年任期中，不只當黨內的烏鴉，也要使新竹的榮景繼續下去，會監督各項與新竹有關的重要建設如五楊高架延伸，以及爭取更多預算建設家鄉。

(中時 )