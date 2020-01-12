大陸武漢肺炎疫情仍不明，但重症率高達20％，台灣疾管署昨天傍晚接獲陸方回應，同意我方可前往武漢訪查了解疫情。疾管署長周志浩表示，將派出2名公衛專家，最快這兩天內就會啟程，前往了解臨床處置以及流行病學調查，盼在春節前做好防疫萬全準備。

中國大陸官方1月11日針對武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料，截至今(12)日共有41名確診病例，其中導致7名重症、1名死亡、另有2名已經出院，重症率高達20％，遠遠高於流感，嚴重程度介於流感和SARS之間。

疾管署副署長莊人祥表示，日前大陸公布重症數從59名陡降至今天的41名，主要是因為基因序列出爐後，能以特定核酸基因檢測才確診並排除非新型冠狀病毒者。

而為了確實掌握疫情，疾管署上周去函陸方，請求依據《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，讓我方派專家到武漢對疫情作進一步瞭解，昨天陸方在總統大選開票前回覆，同意我方派員前往。

疾管署署長周志浩表示，昨天對方同意接待，將派兩名專家前往武漢視察，以基於保護人民健康需要，實地了解當地防治狀況和作為，也會收集其他國家疫情狀況，並保持良好互動，但是否前往華南市場，周志浩表示仍有待討論，但我方屆時會提出請求。

出發日期則是「越快越好」，周志浩說，最快兩天內就會啟程，但要待幾天？周志浩表示有需要看對岸安排。

此外，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行20航班，共檢疫2199名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。迄今共3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，皆已於1月8日至9日間排除，國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。

(中時 )