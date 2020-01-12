沈一鳴等殉職將士移柩路線與路祭致意點。國防部提供

沈一鳴等殉職將士啟靈路線與路祭致意點

國防部下午公布故參謀總長沈一鳴上將殉職將士移柩和啟靈規畫，其中明天下午5時移柩，沿路設19處37點，後天中午啟靈沿途設11處22點，供國軍官兵與民眾路祭致意。

國防部在沈一鳴移靈與啟靈時，設點供官兵與民眾路祭致意做法，過去罕見，軍中有人認為，沈一鳴平日為人處世平易低調，若知道這種威權時代才會有的路祭儀式，一定不會接受；但也有軍方人士說，沿途經過國防部、空軍與海軍司令部等軍事單位，是讓官兵送沈總長最後一程。國防部則表示，尊重各界看法。

以下是國防部說明0102殉職將士「移柩暨啟靈致敬」及「聯合公奠典禮」規劃。

殉職將士「移柩暨啟靈致敬」規劃說明：

一、前言：

今年1月2日，總長沈一級上將等八位將士於搭乘黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站執行慰勉戰備部隊任務時不幸因公殉職。

為表彰並追思總長等八位國軍優秀殉職將士，規劃於1月13日、14日移柩暨啟靈時，秉莊嚴隆重精神，規劃沿路官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，以彰顯武德典範，撫慰忠靈。

二、致敬規劃：

（一）移柩致敬：

1.時間：109年1月13日(星期一)1700時。

2.移柩車隊行進路線：

移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約於10-15公里，行經國防部、空軍司令部及海軍司令部等處，預訂1750時抵達空軍松山基地指揮部。

3.移柩車隊編組：

計有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛。

4.移柩車隊行進路線：

自三軍總醫院懷德廳出發→右轉成功路二段至三段→左轉文德路→內湖路一段→北安路→國防部(停留30秒)→空軍司令部→海軍司令部→中山北路→左轉民族東路→右轉復興北路→左轉民權東路→最後抵達空軍松指部。

5.致敬點規劃：

規劃沿路由官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，要點如次：

(1)配合移柩路線，以交通要道、捷運站及營區等處為重點，共設置捷運文德站及港墘站等19處(37點)致敬點，沿路並行經國防部、空軍及海軍司令部，最後抵達空軍松指部，提供國軍官兵及民眾緬懷殉職將士。

(2)各致敬點均設專人引導，敬請民眾攜帶小國旗共同參與。

（二）啟靈致敬：

1.時間：109年1月14日(星期二)1230時。

2.啟靈車隊行進路線：

(1)自空軍松指部出發，右轉民權東路四段→左轉敦化北路→右轉基隆路三段 →左轉辛亥路三段→最後右轉抵達第2殯儀館。

(2)全長約6.5公里，採「慢速引導」，控制車速於10-15公里，1230時自空軍松指部出發後，預訂1310時抵達台北市第二殯儀館。

3.車隊編組同移柩車隊編組。

4.致敬點規劃：

規劃沿路由官兵代表及民眾自發性參與致意，要點如次：

(1)配合啟靈路線，自空軍松指部出發，共設置松指部、敦化北路及南京東路口等11處(22點)致敬點，沿路採單邊列隊，提供國軍官兵及國人緬懷殉職將士。

(2)各致敬點同樣設有專人引導，敦請民眾攜帶小國旗共同參與。

（三）交通注意事項：

移柩、啟靈車隊行經路線，由台北市政府警察局實施各路口交通燈號管制，並派遣警車擔任前導車。行進期間正逢下班及車潮時段，可能造成部分路段交通壅塞，若造成暫時不便，敬請用路人多加包涵及體諒。

三、結語：

國軍平日戮力戰訓本務，就是為了捍衛國家、保護人民的安全。1月2日發生此不幸事件，國軍將銜哀奮勵，戮力執行各項戰訓本務，以維繫戰力不墜，確保國家安全。同時，總長沈一級上將等八位殉職將士的公忠體國，也將成為國軍後進永遠效法的對象。

最後，再次敦請民眾於1月13日、14日，與我們共同參與致敬及聯合公奠，向一生戎馬、奉獻國家的總長沈一級上將等八位殉職將士送行及道別。

英勇殉職將士聯合公奠規劃說明

一、說明：本部規劃於1月14日（星期二）辦理莊嚴隆重公奠儀式，藉以表彰1月2日英勇殉職將士，一生為國從戎奉獻，致上最崇高敬意，並開放全國各界民眾參加公奠儀式，永懷追思英勇殉職將士保家衛國精神。

二、公奠規劃：

（一）民眾開放入場時間：

中華民國109年1月14日（星期二）0730時起至1040時止（詳細公奠程序表如附件）。

（二）實施地點：

空軍松山基地指揮部（臺北市松山區民權東路四段121號）。

（三）邀請對象：

政府各機關、國軍各單位及全國民眾。

三、儀程項目：追頒追晉、頒贈褒揚令、播放追思影片、慰靈禮暨覆旗榮典、公奠禮、收旗暨贈旗、啟靈、空中致敬分列式（UH-60M型機及幻象2000型機執行）及19響矧砲致敬等。

四、注意事項：

（一）致敬民眾憑中華民國身分證（或其他附照片之身分證件，如駕照、健保卡等），並依管制人員引導進入基地，如未攜帶相關證明文件不得進場。

（二）基地內禁止腳踏車代步、攜帶寵物、使用空拍機及遙控飛行器等，以維軍機保密與飛航安全。

（三）參加公奠民眾穿著應樸素，避免鮮豔亮麗及奇裝異服，以示莊重。

（四）外籍人士致敬注意事項：

1.尚未取得中華民國身分證之外籍配偶，應由其中華民國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。

2.外籍看護請攜帶護照及合法文件接受查驗，並隨同受看護對象進入基地。

3.上述以外之外籍人士，除事先提出申請並已獲核准外，恕不接受臨時申請進入基地；另陸籍人士一律不得進入基地。

（五）當日僅供民眾參加公奠，其他儀程如需觀禮，請至5號棚廠觀看電視直播。

（六）為避免影響啟靈、空中致敬分列式等儀程，於1040時後不開放民眾進入基地，公奠時間規劃至1105時止，到達會場未公奠者，將統一鞠躬致敬，進入會場民眾於啟靈儀式後，依接待人員引導離場。

五、交通資訊：

（一）搭乘公車：

1.西行，搭乘至民權國小站(民權東路四段)下車，步行至空軍松山基地側門（二號門）進入。

2.東行，搭乘至民權公園站下車，至民權東路四段與新中街口，過馬路，步行至空軍松山基地側門（二號門）進入。

3.公車路線名稱：214直、556、617、617副、民權幹線、630、902、903。

（二）駕車前往：

考量場地限制，基地未規劃停車場，自行駕汽（機）車人員可停放民權公園、松山機場等臨近停車場，並步行至基地二號門進入（新中街、民權東路口）。

（三）捷運：

距離「松山機場」捷運站3號出口約1,000公尺（文湖線）。

（四）進入基地於空運大樓完成身份查驗後，由專人引導至會場。

(中時 )