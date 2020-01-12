光陽車友同心協力剷除銀合歡。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

好美國小學童以太鼓熱烈歡迎車友到來。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

疏伐木片創意DIY。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

林木修枝作業使林相更優美。（嘉義林管處提供／張毓翎嘉義傳真）

光陽工業與林務局攜手舉辦「環島守護保安林」活動，將前進全台8處保安林，展現對環境的關懷及行動，12日來到嘉義縣布袋鎮好美里的保安林，進行林木修枝，以及剷除強勢外來種銀合歡的入侵，使保安林的造林木更健康、樹型更優美。

今天一早，光陽機車60多名車友浩浩蕩蕩抵達布袋太聖宮前廣場，好美國小學童以太鼓熱烈歡迎車友到來，隨後林務局副局長廖一光、嘉義林管處副處長李定忠帶領車友及社區民眾共70人，到好美里編號第1920號飛砂防止保安林，進行修枝工程。

李定忠表示，保安林除了有原本設定的環境保護功能外，還有野生動物庇護、環境教育、休閒遊憩等功能，社區周邊的保安林將優先進行優化，並導入公私協力經營，將保安林的好處分享到社區，發揮多元生態服務價值，讓保安林成為國民的保安林。

該號保安林是嘉義林管處長期與在地社區、學校及團體合作，是重要公私協力示範場域，這次還邀請台南市生態旅遊發展協會設攤，推廣社區產業及各項的林業施政成果展示，及小徑木創意DIY、環保盆栽DIY等活動，參與的民眾各個玩得不亦樂乎。

(中時 )