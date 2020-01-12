台中市第四選區立法委員張廖萬堅獲得連任，以11萬9886得票數勝過對手黃馨慧，12日與太太一同展開謝票行程。張廖萬堅指出，未來一定會堅守自由民主的價值，持續爭取地方建設、辦理親子活動及關心教育議題，打造台中成為更適合下一代居住的陽光城市。

立委張廖萬堅順利連任後，12日隨即與太太展開謝票行程，於選區西屯、南屯進行車隊遊行謝票，沿途鄉親興奮的揮動雙手比讚、手舞足蹈表示恭喜，還有許多熱情的民眾放鞭炮慶祝，氣氛熱鬧非凡。

張廖萬堅本屆拿到11萬9896張選票，得票率50.89％，為參選立委三次以來的最高得票數；張廖萬堅在2012年首次參選立委時，雖以9萬2213票輸給對手蔡錦隆的10萬1702票；2016年卷土重來，以10萬649票大贏對手蔡錦隆的7萬124票；2020年勝過對手黃馨慧順利連任。

台中市第四選區政黨結構長期藍大於綠，選前因2018年底林佳龍連任市長失利，西屯、南屯兩區輸了近4萬票被視為民進黨艱困選區。張廖萬堅曾連任5屆市議員，長期耕耘地方、基層實力雄厚；首屆立委任內即爭取多項重大建設，成功突破長期藍大於綠的選民結構順利連任。

張廖萬堅指出，第四選區因民進黨在2018年底市長選舉輸了近四萬票，國民黨誓言奪回本區立委席次，但他沒有因此氣餒，仍然跟服務團隊繼續打拚；他向鄉親保證一定會堅守自由民主的價值，持續爭取地方建設、辦理親子活動及關心教育議題，打造台中成為更適合下一代居住的陽光城市。

(中時 )