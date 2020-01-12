台灣民眾黨台中市第三選區立委落選人張睿倉（右一）有意參選2022年台中市議員。（張睿倉競總提供／王文吉台中傳真）

台中市立委第三選區國民黨楊瓊瓔以91182票翻盤勝出，泛綠陣營洪慈庸小輸969票飲恨，而代表台灣民眾黨的大雅區上雅里張睿倉拿下1萬4700票。選後不到24時，地方政壇迅速產生化學變化，張睿倉在12日下午2時39分發出新聞稿宣布，明確表態挑戰2022年台中市議員選舉。

台中市第三選區立委選舉自2008年迄今，一直都是藍綠對決局面，沒有真正第三勢力，台灣民眾黨於去年2019年9月正式成立，即推派大雅區上雅里里長張睿倉參選區域立委，僅3個月時間衝刺，拿下1萬4700票。

張睿倉表示，因起步慢、經費有限沒有雇用選務人員，沒有走路工、沒有大型造勢音樂活動、連看板和廣告車都非常少，花的經費比藍綠兩黨少了數十倍以上，在如此艱困的選情之下，能在此區成為第三勢力確實不容易。

張睿倉分析，立委選舉是單一席次，且柯文哲沒有選總統，少了母雞幫小雞加持的力量，加上地方藍綠派系綁樁文化，很難在短時間內突破，但他堅定的毅力和真誠感動了不少選民，因此創下此區十幾年來第三勢力崛起。

張睿倉說，不要小看台灣民眾黨的力量，要改變台灣政治文化不是兩、三個月就能改變，需要長時間蹲點耕耘。張睿倉也表示有意挑戰2022年台中市議員選舉，為台灣民眾黨在地方扎根，吸引更多年輕人出來關心台灣政治。

台中市立委第三選區涵蓋潭子、大雅、神岡及后里，與台中市議員第五選區的潭子、大雅、神岡高度重疊。回顧2018年市議員得票數，吊車尾當選門檻為13744票，以張睿倉此次立委選戰拿下1萬4700票，應可輕騎過關。

(中時 )