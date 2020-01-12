2020台灣總統大選蔡英文勇奪817萬票，創歷史新高，台灣民意基金會董事長游盈隆今天列出蔡勝韓敗的六大原因，認為小英已經進化為蔡英文2.0，但贏得連任後的蔡英文未來會故態復萌用人唯親，還是會嚴守角色份際，珍惜台灣人民慷慨給予的「人生第二次機會」，恐怕只有她知道。

游盈隆今天在臉書表示，他在過去半年中，尤其最近兩個月，陸續發表了不少相關的分析和看法，先撇開只有少數人能聽或想聽的政治科學語言和論述，他列舉下列蔡勝選的六大原因：

第一，沒有過去的蔡英文，就沒有今日的韓國瑜；沒有今日的韓國瑜，就沒有今日的蔡英文。韓國瑜現象，或說是一種怪物，是蔡英文一手催生的；而蔡英文勇奪817萬票也是因為韓國瑜現象激發出廣大選民的恐懼而來的。蔡英文與韓國瑜兩者互為因果，而根源是蔡英文上任後兩年半執政表現大失民心。

第二，蔡英文對韓國瑜講話常不假辭色，我覺得做為一個現任總統也罷，或做為一個競爭對手也罷，都是有失風度，大可不必，儘管那某種程度反映的是她內心深處對自己上任前半段表現不佳的罪惡感、恐懼和憤怒。

第三，韓國瑜總統大選輸了，但那是一場戰役而已，未來他還是高雄王，他拿552萬票，比朱立倫多足足171萬票，也算為國民黨立下戰功，不能輕言抹煞。未來，他政治路還要走下去，沒有人可以輕忽他、藐視他。從某個角度來看，他中年失業，浪流連很長一段時間，卻意外站上台灣歷史的舞台，從魯蛇到呼風喚雨，他其實已經屬於人生勝利組。

第四，韓國瑜是一個高度爭議性人物，崇拜他的人說他是「百年難得一見的政治奇才」、「濟公轉世」，討厭他的人嘲笑他根本是個「草包」、「酒空」。他最後決定參選總統，從結果面來看是錯誤的，但從過程面來看，這個決定恐怕是無法避免的。有誰能抗拒這個「擋不住的誘惑」？當從現象面看，天時、地利、人和都齊備，由他出來挑戰一個「政績表現不佳，已經不受人愛戴的、弱不禁風的現任總統」，贏總統大選有如探囊取物一般容易時，有誰能經得起這種誘惑？何況是一個失業已久且新獲無數群眾歡呼擁戴、曾經有政治野心的落魄男子？

第五、蔡英文樂不樂見總統選後立刻展開罷韓行動？俗話說：「窮寇莫追」，但罷韓行動醞釀已久，有如箭在弦上，蔡英文現在已經飛龍在天，絕對有能力喊停，但願不願意喊停？那是個人政治智慧與風格的問題。

第六，二十世紀最傑出的政治學者之一，政治溝通論的鼻祖，Karl W. Deutsch曾說政治體系與政治人物需要一種「學習能力」，就是「面對舊刺激能做出新而可靠的回應」。蔡英文在2018九合一地方大選慘敗後，以及一場意外的總統初選的刺激下，行事作風的確是改變了，她已經進化了，現在是蔡英文2.0，而這也幫她有驚無險的渡過韓流，贏得朝思暮想的連任，的確不容易。

他說，贏得連任後的蔡英文未來會像什麼？會故態復萌，用人唯親，國家大小事皆須等待她點頭，事必躬親？還是，她願遵循既有憲政體制，嚴守角色份際，用人唯才，集眾智、御眾能，親君子，遠小人，珍惜台灣人民慷慨給予的「人生第二次機會」（second chance)，開創個人與台灣的偉大歷史功業？ 這恐怕只有她知道。

(中時 )