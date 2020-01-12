親子拔蘿蔔收成體驗吸引現場許多人共襄盛舉。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為提升消費者對安全無毒友善農業觀念的認識，農業局輔導補助霧峰區萬斗六公益服務協會12日在霧峰區萬豐里豐營巷路旁空地，舉辦親子拔蘿蔔收成體驗、DIY蘿蔔糕、農特產品展示與歡樂市集，落實農業教育扎根及增進地方凝聚力，活動也邀請書法老師於現場揮毫，讓參與的民眾提前感受年節喜氣。

農業局副局長蔡勇勝表示，社區的發展需要大家共同投入、努力經營，感謝各界支持，推動社區持續發展，並推廣在地生產的優質農特產品，讓新的一年彩頭連連。

農業局指出，為擴大食農教育觀念，並鼓勵農民採用自然農法，減少化學肥料及農藥的使用，趁著稻田休耕期間，市府也輔導萬豐社區發展會將於1月18日在萬豐里中正路144巷14號旁農地；舉辦親子拔蘿蔔體驗農業文化活動，鼓勵民眾選購在地採用安全農法所生產的優質農特產品。

蔡勇勝強調，霧峰農產資源豐富，以台三線為界，東側丘陵以種植荔枝、龍眼、香蕉、鳳梨等為主，西側盆地以種植水稻為主，也有菇類農作培養，其中「霧峰香米」更曾獲全國總冠軍米及十大經典好米等殊榮。

(中時 )