2020總統大選結果揭曉，韓國瑜挑戰總統大位失利，讓眾多韓粉對此結果難以接受，挺韓名嘴羅友志坦言落敗後，許多韓粉傳給他奧步影片，質疑開票太快、沒公布領取票數，對此他坦言真的不需要，因為2020選舉，韓國瑜就是失敗了。

名嘴羅友志表示韓國瑜敗選後，首先要檢討的就是自己能力不足，質疑是否社群力量太弱，導致無能為力撥亂反正，此外太喜歡聽同溫層訊息，以至於沒辦法冷靜提供正確論述分析，坦言如此不開明的腦袋是很危險，不過經過這場戰役，也認識很多志同道合且優秀的新生代政治人物，坦言是在這場失敗戰役中，最甜美的收穫。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

羅友志表示這段時間的歷練，不僅在評論舞台有了一席之地，離開媒體後甚至還開了第一個節目，未來更將好好規劃，讓內容更豐富，可以提供舞台給志同道合的、理念相同的人發揮，接著更再三強調：「我接受失敗，我必須改變」，此外一句「早安，太陽一樣升起不是嗎」，似乎道出坦然面對韓國瑜落敗一事。

(中時電子報)