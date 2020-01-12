美國與伊朗之間軍事警戒程度升級、波斯灣地區油輪輸運安全疑慮再起，帶動國際油價上揚，中油、台塑化宣布調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.1元。調整後，中油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元。

此外，台塑化13日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶67.21美元上漲至67.84美元，台幣兌美元匯率升值0.054元，國內油價依公式計算漲幅為0.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

因市場對美伊衝突的擔憂緩解，且美國原油庫存增加的影響，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月9日收盤下跌0.1％，成為每桶59.56美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下滑0.1％，每桶65.37美元。

阿拉伯聯合大公國能源部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazroui）表示，雖然中東局勢緊張，但石油輸出國組織及俄羅斯等參與減產協議的產油國（OPEC+）暫時仍沒有必要調整減產協議，因目前國際石油市場供應依然非常充足。除非局勢有悲劇性的發展，但現階段來說應該不會；任何應對石油市場短缺的生產決定，都會由OPEC+成員國來共同決定。

對於油價走勢，台塑化認為，第一季將在每桶65～68美元區間，二、三季將拉回，第四季再回溫，推估布蘭特原油全年約每桶60～65美元。台塑化將盡力掌握低硫燃料油行情發展，伺機提高產銷，爭取較佳收益結構。

因應航運低硫政策執行，台塑化已提高低硫燃料油產能，擴增10倍。即使隨著中國、馬來西亞、印尼等業者陸續擴產投入後，也會影響價格，但預估價差能維持在每噸250美元，有助獲利表現。

(工商 )