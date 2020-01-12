國民黨2020大選慘敗，其中新北市立委僅拿下3席，並只有第一選區洪孟楷是新增席次，洪今（12）下午掃街謝票時表示，黨內現在的問題有很多，最重要的是先找出問題，並深刻檢討反省，「在問題還沒有釐清之前，先不要急著找戰犯。」

洪孟楷指出，雖然2018年民眾給國民黨15個縣市長及許多新科議員機會，但這次卻沒有重返執政，代表還有很多不足的地方，「從現在開始，黨跟立委當選人都應該更謙卑面對現在的民意，做實事與地方相結合，爭取更多選民認同。」

洪孟楷認為，目前最重要的是找出問題，先不要急著找戰犯，如果無法從這次經驗中，找出檢討的地方，無助於往前，「大家要撇開一切立場，為國民黨好、中華民國好。」

至於外界認為，敗選主因為黨內沒做好世代交替，洪表示，2018有很多優秀年輕議員當選，證明國民黨不是沒有年輕人，也不是沒優秀人才，「世代交替當然是一個強而有力的訴求，最重要的是全黨上下共同面對困境，調整我們的路線，並且講出台灣民眾期待的話語，以及接地氣的方式，這比任何口號重要。」

(中時 )