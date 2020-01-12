蔡英文總統高票當選連任，蔡英文身後兩大低調幕僚-府副秘書長劉建忻與文膽姚人多，昨晚在蔡英文國際記者會角落感動相擁， 民進黨秘書長羅文嘉也開心的睡不著覺，深夜上床前在臉書表示，「請記得，人民只會給我們一次這樣的機會，若任意糟蹋濫用，下次就沒了。」

羅文嘉在臉書表示，讀完選舉結果各區資料，對照選前每個評估與研判，回想每個決策與判斷。終於可以放下，準備睡覺，很像沒做完這件事，就不算把事情完成，並附註女兒在旁說「爸爸你不累嗎？」

他謝謝所有幹部、夥伴，耐心忍受他的折騰，選舉結果，不是為我們自己，是因為當初來的信念-守住台灣的民主。「這次我們做到了，要感謝所有人的努力，團隊的定義，就是缺一不可」。

但他請大家記得，人民只會給我們一次這樣的機會，若任意糟蹋濫用，下次就沒了。還說這是「有識者的擔憂」。

一向低調，少有發文的劉建忻也在臉書發表「昨晚的雜感」，他說，昨晚其實保持在工作狀態，尤其緊盯著國際記者會的準備和執行，一直沒有 high 感。

最後一幕，他站在舞台左邊斜側，透過鷹架的縫隙看著台上的老闆(蔡英文)。憶起四年前的此刻也是站在這裡，想著2012年的挫敗，想著這一次終於做到了。但今年，拚連任、和拚政黨輪替是很不一樣的感覺，「因為過了今天，就是一個專案結束了，明天還是回去繼續工作」。

他說，多多(姚人多)這時走了過來，說我們四年前也是一起站在這個角落；「很奇妙，同樣也是他顧造勢場文稿，我顧國際記者會講話」。兩人擁抱了一下，這次不像四年前充滿激動的心情，當然更不必像八年前那樣弄著你可以哭泣但不要放棄這催淚劇本；這次就只有那種「兄弟還好有你」的眼神，共同慶幸我們再次存活出這場戰役。

真正開始覺得high ，是曲終人散後，站在舞台邊上，劉建忻表示，看著所有年輕工作團隊興奮地和背板合拍紀念照。他們雀躍不已，彼此擁抱，狂喜於幾個月的辛勞有了回報，更為參與了這場台灣的大勝感到無比光榮。

他再轉頭，看著台下捨不得離開的年輕人潮，一樣的狂喜、光榮，彩虹旗和「時代革命光復香港」的旗幟舞動著。「今天會是他們的時代記憶」。他說，這大概是昨晚最接近感動的一刻。「這一仗，真的是為你們打的！也是靠你們打下來的！」

講到年輕人和國際記者會，他也提到，因為今年口譯哥趙怡翔人在美國，「所以四年前他的工作這次分給了三個人做」。

(中時 )