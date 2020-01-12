2019己亥年，己是土，主脾、胃、癌症，去年非常多人因為癌症過世，亥則是自刑就是憂鬱症，所以大家也看到很多人因為憂鬱症離世。至於2020庚子年我們該注意甚麼呢？就讓命理專家毛衣老師為《中時電子報》的讀者們分析一下，她也警世今年要小心流感爆發的問題。

毛衣老師表示，2020年庚子年，庚代表金。金主要影響肺與呼吸系統，2002年爆發SARS就是屬「金」極重的一個年份，所以大家在過年期間，老師建議小孩、老人不要去密閉式的公共場所，也建議抵抗力較弱的民眾，可以施打流感疫苗來面對2020年可能的變故。

八字專家毛衣老師透露，今年要小心爆發大規模流行病。（圖／毛衣老師提供）

2020年春天除了注意流感還有肺炎外，春節前後以季節會以乾燥為主，筋與脈的病變居多，與筋有關的疾病如關節病，與脈有關的疾病如心血管病都會比較容易產生。

她也特別提醒，2020/3/20春分後13日至2020/6/5芒種後10日，易患熱病。2020/6/5後10日至2020/8/22處暑後7日，脾胃病，心病多。2020/8/22後7日至2020/12/21冬至後4日為金運，與年運同屬太過，果類不宜成熟，天氣變寒早。所以，肺病多，腹瀉易發。此時期為最容易爆發大規模的傳染疾病，大家一定要小心。

(中時電子報)