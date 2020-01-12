民進黨在去年底雖然強勢通過反滲透法，但昨天仍然在總統、立委選舉中大獲全勝，宗教界雖然在選前對反滲透法有著不小的反彈聲浪，但對蔡英文連任總統也表示祝福，期盼蔡總統能用智慧化解台灣內部對立的局面，並在新的任期內訂定宗教基本法。

中國佛教會理事長淨耀法師今天表示，雖然宗教界對於選前的反滲透法有很大的疑慮，但身在民主國家還是要接受最新的民意，對於蔡總統連任表達祝福，相信蔡總統能夠用智慧化解國內對立、兩岸緊張關係等問題，對世界和平做出貢獻。

淨耀法師表示，民主國家的選舉中一定會有對立，造成國人價值觀的分化，而蔡總統既然贏了，就要去修復選舉間所造成的意識形態對立，再一次把全國同胞凝聚在一起，相信以蔡總統本身這樣睿智，一定可以做到。

蔡英文昨天當選後，提出「和平、對等、民主、對話」8字向大陸喊話，對此淨耀法師也表達認同，他說政治沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，無論是誰執政都應勇於與大陸接觸，畢竟兩岸沒有接觸就沒有信賴，蔡總統能向大陸遞出橄欖枝，關係到兩岸人民的福利。

最後，淨耀法師認為，選前政府訂定的反滲透法，造成太多人的疑慮，政府立法時不應為了一小撮人而造成大多數人的憂慮，希望蔡總統發揮慈悲，讓宗教在國家獲得充分尊重，畢竟要安定社會還是得依靠宗教的力量，期盼蔡總統能在接下來的任期，訂定宗教基本法，讓宗教回歸憲法第13條，不用再因政黨輪替而感到憂心。

(中時 )