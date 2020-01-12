民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，這次立委選舉超乎預期，是操盤得宜、策略成功。（吳敏菁攝）

彰化縣立委選舉維持1藍3綠，去年底藍軍大勝的氣勢不再，國民黨慘敗是個警訊，對於敗選的檢討和黨的改革建言，縣長王惠美指出，這次選舉中央黨部並沒有整性性規劃，且舉戰傾向在兩岸區塊，未來要栽培人才、要年輕化，有關兩岸的定位也要深思討論，對兩岸路線有個定論。

這次選舉國民黨謝衣鳳攻下第三選區，第一選區挾著補選優勢卻被民進黨陳秀寶攻破，民進黨黃秀芳、陳素月守住第二、第四選區，這場選戰對國民黨而言，敗了不該敗的第一選區，只維持住1席，相對民進黨拿下3席，無疑敲打了一記警鐘。

王惠美面對媒體提問是否擔心影響連任？表示選民眼睛雪亮，會選擇有沒有用心在整個縣政，重要是讓選民看這4年做了什麼，正積極整體規劃，首先要接地氣，讓年輕人有更大揮灑空間，並做好長輩照顧，就現有資源做最好的分配。

而四席女立委、加上一位女縣長，彰化縣也創下了全國唯一清一色「女力出頭天」新紀錄，王惠美表示，女性較細緻和選民互動也較溫暖、熱忱，是贏得支持因素。

總之，這次選舉結果，相教去年底，綠營注入強心針，民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出了這次勝選在紮根基層、操盤得宜和策略成功，更點出攻下關鍵的第一選區，主要也在藍軍內部的矛盾，柯呈枋除了個人「公務員」特質，也被視為卓伯源人馬，若贏了選舉，擋不住參加下屆縣長黨內初選，而陳秀寶的拚勁加上親和力，美女逆襲了帥哥優勢。

邱建富的勝敗分析說，已拉長到下屆縣長戰線，展露角逐下屆縣長的企圖心，而綠營內部更是人才濟濟，屆時如何拚出線還有得瞧，選戰才落幕，備戰卻要開始了。

(中時 )