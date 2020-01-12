番茄不只能夠生吃，還會有民眾拿來將它入菜，但通常大家都認為熟吃番茄營養價值更好，對此，香港的養生資訊平台《CheckCheckCin》指出，其實兩種吃法有各自優點，值得注意的是，有5種人不宜吃多。

由香港中醫師所創辦的《CheckCheckCin》臉書提到，番茄可當作蔬菜來烹煮，無論生吃或煮熟，都有各自優點，生吃可以吸收更多維他命C，而熟吃會有更多茄紅素，因為番茄需要經高溫烹煮、破壞細胞壁，茄紅素才會釋放，而番茄顏色越紅，代表茄紅素含量越多，茄紅素具有抗氧化成分及預防心血管疾病的作用。

《CheckCheckCin》臉書還透露，根據國外研究發現，多吃番茄可防癌及預防心臟病，而從中醫角度來看，番茄不僅有生津止渴、健胃消食功效，還能保護血管、防治高血壓及護膚美白，非常適合口乾、食慾不振的人食用。但番茄屬涼性食物，身體偏寒、胃寒者、女生月經期、胃酸過多者不宜空腹食用。

營養師趙函穎也曾在臉書上發文指出，番茄裡的茄紅素對於男性攝護腺也有保健效果，但她也提醒，番茄鉀含量高，因此需要限鉀的腎臟病患，食用番茄時要限量。

(中時電子報)