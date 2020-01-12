《猛禽小隊：小丑女大解放》釋出官方主預告，呈現更多精彩的慢動作停格打鬥畫面。小丑女將與猛禽小隊合力對抗高譚市另一位黑暗又殘暴的狂人—黑面具，讓大家見識到女人們的美麗與瘋狂！瑪格羅比對於哈莉奎茵能在電影中獨當一面感到非常興奮：「我在拍攝《自殺突擊隊》時就迷上了哈莉這個角色，我在現實生活中身邊始終有一群女性死黨，而我希望哈莉奎茵也能有一群自己的女性死黨，我確定很多人跟我一樣期待看到美麗而混亂的哈莉和一群辣妹狠角色共同在大銀幕上瘋狂搞破壞！」

小丑女對抗黑面具。（華納兄弟提供）

與小丑分手後，小丑女哈莉奎茵（瑪格羅比 飾）決心要成熟面對、重振旗鼓，不再依賴「某人的女友」身分活下去，但這也意味著昔日冤家們都將登門尋仇，其中出身於貴族的黑道老大「黑面具」羅曼賽恩尼斯（伊旺麥奎格 飾）在他開設的黑面具俱樂部中率先盯上了這位個性鮮明的嗆辣妹子，好讓自己在高譚市的惡勢力更上一層樓。不過與他為敵的可不只有小丑女，有搶劫他鑽石的小神偷卡珊德拉該隱（艾拉潔巴斯科 飾）、原本深受黑面具喜愛但卻背叛他的黑金絲雀（朱妮斯莫利特 飾）、殺了黑面具麻吉的女獵手（瑪麗伊莉莎白文斯蒂德 飾），還有想立案抓他的女警探芮妮蒙托亞（蘿西培瑞茲 飾）。

瑪格羅比在電影中有驚險的特技動作。（華納兄弟提供）

電影中女獵手以她最擅長的十字弓精確地致人於死地、黑金絲雀發揮她獨有的雀吼功秒殺敵方大軍，加上鍥而不捨且槍法神準的女警探，還有依賴小神偷絕頂聰明的臨場反應，助攻隊友們順利脫困，一起扳倒惡勢力強大的黑面具。這些超刺激的動作戲碼是來自《捍衛任務》系列導演查德史塔豪斯基擔任本片的武術指導，特技指導出身的他，將動作領域的專長在《猛禽小隊：小丑女大解放》中展露無遺，設計出專屬於女性的動感且拳拳到肉的動作場面。雖然瑪格羅比在之前拍攝《老娘叫譚雅》已經練就一身輪式溜冰技巧，但為了安全起見，導演還是找來兩位輪式溜冰替身代替她在驚險的特技動作戲時上場，一位負責女子競速滑輪，另一位負責特技輪式溜冰。電影2月6日在台上映。

(中時 )