周杰倫（周董）10日起一連兩天在新加坡國家體育場舉行「嘉年華世界巡迴演唱會」，共吸引超過5萬名觀眾朝聖，對歌迷疼愛有加的周董，安可環節時把兩個「第一次」送給當地歌迷！周董說：「這個巡迴還沒有人上台跟我合唱過。」隨後現場開放一位男性觀眾點唱，沒想到對方點了周董稍早已唱過的〈告白氣球〉，周董故意問這位歌迷：「我剛才唱這首歌的時侯，你在廁所嗎？」逗得全場爆笑，原來是這名男生太愛這首歌，而周董有求必應，當場再唱一次〈告白氣球〉；此外，周董還獻唱〈分裂〉，「是這個巡迴沒唱過的」，氣氛熱烈。

周董昨在台上，被現場熱情氣氛感染，開心地說：「今天幫幾桌的歌迷買單，明天，我還會在新加坡，還是一樣會請客喔。」他事後也在IG發文，表示「謝謝新加坡的朋友，明天如果在餐廳遇到我．記得讓我買單 」！周董果然言出必行，今天在當地餐廳吃飯，一連為好幾桌歌迷霸氣喊「買單」，「我昨天說如果遇到我，我會請你吃飯，今天在這家餐廳幫了幾桌歌迷買單，哥是不是說話算話」！收到天王意外驚喜的歌迷簡直不敢相信，開心得不斷大喊「OMG」（我的天）！

周董一連兩晚在新加坡開唱。（翻攝周杰倫IG）

(中時 )