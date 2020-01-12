金城分局長李益杰肯定同仁在1天內迅速破案，也提醒各處工地做好防竊措施。（李金生攝）

金門金寧鄉一處工地日前失竊市價約4萬5000元的備用鋼筋，警方據報調閱監視器發現竟然是張姓下包廠商偷載回家，準備自己建蓋圍牆之用，全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

金城分局7日接獲被害人報案指出，他負責該處工地的材料調配，當天卻發現原放在工地後方，2捆價值約4萬5000元的鋼筋不翼而飛，請求警方幫忙找回，否則無法向公司交代。

金寧分駐所警員劉偉德據報調閱監視器，發現竊賊在收工後，利用深夜四下無人時，以吊車吊運鋼筋，在鎖定涉案車輛後，循線將張姓嫌犯逮捕歸案。

警方指出，張嫌是該工地的下包廠商，因沙美住家要建蓋小圍牆，才起心動念將工地備用的鋼筋載走，對此造成工地和管理人員困擾，深感不安和抱歉。

金城分局長李益杰肯定同仁在1天內迅速破案，也提醒各處工地做好防竊措施，在收工時將工具及材料收入倉庫，或加派保全人員巡邏，不讓宵小有機可乘，避免帶來無謂損失。

(中時 )