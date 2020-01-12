農曆春節將至，大陸央視2020春節聯歡晚會，除了北京設置主會場，另安排澳門、日本東京及甘肅敦煌三個分會場，表演名單近期陸續曝光，據傳，澳門分會場已邀張韶涵，以及任賢齊偕同成龍、毛不易及王嘉爾合唱〈壯志在我胸〉，甘肅則安排蘇見信（信）飆唱〈千年之戀〉，東京則有AkB48歡樂迎接新年。而主會場除了有張藝興、黃曉明、岳云鹏、肖戰及許魏洲等人，盛傳那英、胡彥斌、王力宏及蕭敬騰也在名單中，對此，王力宏及老蕭經紀人目前尚未回應。

央視2020春節聯歡晚會將於14日進行第一次彩排，表演名單近日陸續曝光，春晚總導演表示，今年的春晚節目創新亮點很多，表演名單多了很多新面孔是之前沒上過節目的，並表示今年晚會將非常接地氣，「春晚現在有兩個宗旨，一個是提高藝術性，二是提高老百姓滿意度」。尤其男團女團上春晚過去很少見，但今年AKB48、UNINE等團體都在名單裡。

春晚是大陸一年一度最重要的大型晚會，節目內容篩選相當嚴格、需要歷經很長時間，即便最後被選入春晚，也可能隨時被砍，彩排邀請不代表最終的節目名單，審核嚴格、相當殘酷。 此外，今年央視春晚主舞台設計，色調以最具喜氣的大紅色為主，舞台頂部設計垂墜水晶流蘇，讓整體看起來富麗堂皇，而設計成柱子形狀的LED屏幕則頗有復古感。

王力宏。（江蘇衛視提供）

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