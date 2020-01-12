馬來西亞華僑鄧姓女子遭肢解棄屍在基隆，警方11日在山區產業道路發現5大包黑色塑膠袋裝的屍體，確定是殺人棄屍案，而涉有重嫌的45歲林姓男子現「人間蒸發」，警方發布協緝專刊，公布嫌犯是前科累累、假釋出獄的男子林國平，並呼籲民眾協助指認。

死者鄧女與表哥同住在北市萬華區富民街一處連棟公寓4樓，同層共有5間套房，其中鄧女與林嫌剛好門對門，6日早上，表哥出門後，接到鄧女的同事通知，指他表妹沒有上班，表哥晚間返家也找不到人，又電話失聯，晚間即到派出所通報失蹤人口。

警方獲報查訪同層住戶，其中1間沒人居住，另外2間房客大方讓員警進入屋內查看並無異狀，但林嫌卻不在屋內，警方經由房東入屋後在浴室的瓷磚縫隙發現血跡反應，並有消毒水大量清洗的跡象，8日聯絡林男後，林自知已遭鎖定，丟棄使用的手機在路邊，隨即消失不見。

警方研判，鄧女疑似6日要出門上班，在共用廊道上遭到狹持，之後進入林嫌屋內，在浴室遭殺害，屍體遭棉被包裹再放入黑色垃圾袋，並放置在2個大紙箱內便於搬運。警方在屋內並未發現作案用的凶刀、剩餘黑色塑膠袋、漂白水空瓶，懷疑已遭丟棄。

林嫌為了拖延事跡敗露的時間，刻意從居住的16號4樓，先將紙箱搬到頂樓，分2次將屍體自20號樓梯間搬到樓下，以租來的轎車將2大包、3小包肢解屍體搬運山區，並丟棄在山區邊坡，毀屍滅跡後展開逃亡，警方現正追緝當中。

(中時 )