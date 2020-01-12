國民黨2020慘敗，黨主席吳敦義引咎請辭，黨內也喊出江啟臣、蔣萬安等青壯世代接班，對此國民黨最年輕立委當選人洪孟楷表示，「這些人選都很適合，也有能力」，另他也喊話，「國民黨適合且有能力的青壯世代從政同事，請主動出來承擔。」

洪孟楷表示，現在絕對不是在推拖，也不是抬轎，希望大家能主動出來承擔，只要大家願意登高一呼，相信所有立委當選人、縣市長、議員一定會鼎力相挺，「共同面臨危機，危機也是國民黨改革的轉機。」

另因對手呂孫綾狂找大咖站台，好不容易才苦戰獲勝，洪孟楷說，感謝選民的選擇，選戰堅持陽光正向，「即使對手找總統級、院長級天王加持，我一路以來，都有我們的市長、議員，跟孟楷站在一起。」

洪孟楷表示，中央地方一條心，爭取更多預算、福祉，這才是民眾願意聽到的事情，未來也會配合侯友宜市長，不分黨派，做好新北市的建設，讓民眾安居樂業。

(中時 )