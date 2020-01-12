台灣基進立委候選人陳柏惟在台中市勝選，對手國民黨的顏寬恒恐輸在年輕人返鄉投票潮。

陳柏惟這次參選台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），以黑馬之姿獨闖顏家班版圖，挑戰顏家第二代國民黨立委顏寬恒，一舉鬆動顏家超過20年的選區票倉，成功擊破地方派系長期壟斷局面，讓海線地區藍變綠。

陳柏惟魅力跟選舉模式特色，結合民進黨基層，加上陳柏惟擅長的空戰，成功號召年輕人回家投票，並將年輕人選票催化到極致，造成最後的選戰結果。

顏家勤於服務基層，每天有10多組人馬分頭在外跑行程，仍不敵大勢所趨，顏家幕僚認為，顏寬恒這次的得票數10萬7766票，其實比上次得票數9萬3495票成長，但這次年輕人返鄉投票潮太驚人，加上海線地區也有很多新人口移入，最後才以約5000票差距輸給陳柏惟。

台灣基進立委候選人陳柏惟2020年立委選舉獲得112839票，國民黨顏寬恒獲得107766票。

陳柏惟小檔案：

生日：1985年7月10日

出生地：高雄市

學歷：國立高雄大學資訊管理學系

經歷：兔將視覺特效立體製作總監、汪達創意執行長。參與過「KANO」」、「寒戰II」、「幸福路上」等21部電影後期製作。

2017年加入台灣基進黨

(中時電子報)