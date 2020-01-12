慈濟基金會新北道場板橋、新店、雙和等靜思堂同步舉辦冬令物資發放暨圍爐活動，共邀請1000多關懷戶齊聚一堂，新北市副市長謝政達代表市長侯友宜出席，感謝慈濟宛如人間菩薩，平時對於災難及時救援、偏區醫療協助、各環保站加入社區照顧關懷據點，以及平時幫忙照顧社區比較弱勢的民眾。

謝政達由社會局副局長許秀能、板橋區長林耀長等人陪同，今（12）日上午參加板橋園區的活動，受到慈濟師兄陳成立、師姐林玉燕等人的歡迎。

慈濟整理去年1年剛好是921大地震的20周年以及莫拉克風災的10周年紀錄影像，慈濟在上人證嚴師父的領導下，全台志工投入救援行動，深入災區提供熱食、撫慰受創人心、協助家園整理，全台並幫忙50幾所學校重建；全世界並有超過10萬名環保志工，為了保護地球而協助垃圾分類和資源回收。

謝政達致詞表示，感恩上人領導慈濟推動慈善、醫療、人文、教育、環保、骨髓移植等4大志業8大法印，其中在新北市像是八仙塵暴發生時，慈濟醫院和志工全心投入救援行動，另在偏區協助醫療衛生，環保站不僅做環保，也化為社區照顧關懷據點，平時也深入社區幫忙照顧弱勢民眾。

陳成立和林玉燕等人表示，慈濟基金會每年都會在歲末邀請關懷戶圍爐，並致贈福袋物資包及物資卡，每戶從2千至5千元，讓關懷戶平時也能到全聯購買所需的民生用品。

除了圍爐外，活動中並由慈濟人醫會醫護人員提供義診和健康諮詢，還有義剪、春聯贈送、關懷據點樂齡表演和古早味像是造型棉花糖等，讓關懷戶提前感受過年的歡樂氣氛。

(中時 )