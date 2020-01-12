寶島夢想家就快到手的勝利，就這樣莫名其妙飛了！下半場一度53比33大幅領先的夢想家，卻遭地主吉隆坡猛龍上演大逆轉戲碼，更靠洋將貝爾最後2.5秒的中距離命中，吉隆坡80比79逆轉擊退夢想家，也讓夢想家中止3連勝氣勢。

趁著對手少了1名「本土」洋將，夢想家一開賽就靠塔克、張宗憲兩人火力，轉眼擴大領先差距到兩位數，隨後楊恩也加入支援火力，打完上半場，夢想家就已取得50比33大幅領先，塔克上半場就摘15分，張宗憲、楊恩各有12分進帳。

儘管夢想家第3節一度擴大領先到20分，吉隆坡接著卻打出21比5反撲，雙方差距轉眼剩下2分，來到末節，夢想家調度更趨保守，整節竟然只用「四洋一土」，也就是張宗憲搭配4名老外撐完，如此的調度模式，也在最後關頭種下敗因。

上季效力夢想家的阿提諾，最後21秒兩罰俱中，幫助吉隆坡取得78比76領先，接下來塔克雖在最後8.7秒不可思議投進大號三分球，夢想家的防守卻發生致命錯誤，錢肯尼突然在禁區附近滑倒，造就貝爾得以完全空檔投進致勝兩分球。

楊恩替夢想家攻下全場最高25分，外加12籃板、4助攻，塔克打滿全場40分鐘，拿24分、5助攻，張宗憲15分，喬丹雖打了34分鐘，卻只有6分、5籃板，看來夢想家可以思考一下是否再換洋將，夢想家下場18日作客出戰西貢熱火。

(中時 )