哈利王子與梅根宣布卸下高級成員身分、淡出王室的風波愈演愈烈，英國王室上上下下都繃緊神經，傳出威廉王子向友人抱怨「今後再也無法纏著弟弟」，女王則擔憂哈利王子會為此「精神衰弱」，此外，也傳出梅根已處在「崩潰邊緣」，所以才會趕快搬到加拿大。

哈利王子與梅根宣布卸下英國王室高級成員身分、淡出公共事務，讓王室陷入危機。

哈利王子與梅根自從拋出震撼彈，宣布卸下高級成員身分、不再公開執行王室任務之後，傳出多位英國王室成員精神狀況、情緒都不佳。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）引述《泰晤士報》（The Times）12日報導，一名友人透露，威廉王子對於和弟弟哈利王子緊密的情誼生變感到相當難過，尤其這起風波再度擴大了兄弟倆之間的鴻溝，威廉王子「極度不滿」弟弟這樣暗自打擊家族的行為。

他向友人透露，「我一輩子都纏著我弟弟，現在我再也不能這樣做了，我們是分開的個體。」此外，針對哈利宣布要財務獨立，威廉也提到對於和弟弟「不再是一體」的結果感到挫折，他說，「我們及我所能做的，就是嘗試支持他們，期待終有一天我們能理念一致。」

另外，《太陽報》、《每日郵報》今日也刊出新報導指出，哈利與梅根上周於Instagram拋出爆炸宣言的前10分鐘，女王、查爾斯王子及威廉王子才收到消息。消息人士透露，這項決定會宣布地如此匆促，部分原因在於哈利王子知道他必須速戰速決，因為妻子「精神已處在崩潰邊緣」。

「梅根在英國過得並不好，而他（哈利）希望她快樂」，消息人士說，「最近事情變得更糟了，在加拿大的這段期間讓梅根更加確信，他們一家應該遠離鎂光燈，並且在那裡待更多時間。」梅根甚至向友人透露，搬去加拿大將能「逃離極度不愉快的英國生活」。

哈利梅根夫妻與兒子亞契在加拿大度過了6周耶誕假期，他們上周返回英國後，於8日宣布卸下王室職責的重磅消息，隔日梅根便火速搭機返抵加拿大與兒子團聚，據內廷人士透露，當哈利留在英國善後時，梅根覺得返回加拿大會更讓她「感到自在」。

據了解，女王伊麗莎白二世相當擔心孫子哈利王子可能因處理整起風波「精神衰弱」；此外，菲立普親王（Prince Philip）對於近期家裡發生的風波也感到非常憤怒。

(中時電子報)