涉嫌殺害馬國女華僑並肢解棄屍基隆山區的嫌犯林國平，2012年因強盜案遭法院判處有期徒刑7年4月，2017年1月間假釋出獄，獨自搬離長久居住的基隆，在萬華富民街以每月6500元的租金承租套房，與對門女華僑共用曬衣間，因而萌生歹念，6日上午鄧女要出門上班之際，在共用廊道狹持進入屋內行凶。

45歲林嫌平日騎車到果菜市場幫忙送貨，住在案發套房1年多時間，隔壁鄰居房客，都知道5間套房有4間住有房客，但不知道是曾犯下強盜案的假釋犯，均未加以提防，而死者與林嫌共用曬衣間時，會有一面之緣。

林嫌涉嫌在浴室內殺害並肢解鄧女，先用棉被包裹後再以黑色塑膠袋裝屍，冷靜計劃逃亡路線，拖延被分屍案被發現的時間，讓他有充裕時間逃亡，7日還棄屍後還刻意返回租車公司還車，替自己多爭取的2天的逃亡時間。

警方發現案情並不單純一一過濾房客，監視器畫面顯示死者鄧女並未出門，自林男的浴室內發現血跡反應，隔壁樓梯間看到2大紙箱以及黑色塑膠袋，確定林男涉有重嫌，但8日警方打給林嫌電話，林嫌自知已遭鎖定，一但被捕餘生將在牢獄中渡過，立刻將手機丟棄在中和的馬路邊，隨即逃逸無蹤。

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(中時 )