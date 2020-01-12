蔡英文總統高票連任，包括英國外交大臣拉布在內，已有60個國家與國際組織的政要、官員及友人以致函、致電、官網或在社群網站上公開發文等方式祝賀，外交部今天表達由衷感謝，期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。

外交部發言人歐江安今天表示，昨晚確認選舉結果後，美國國務卿龐培歐、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀蔡總統順利連任，並讚揚臺灣人民展現強健民主制度的力量。

除此之外，截至本(12)日下午為止，友邦方面計有：史瓦帝尼國王恩史瓦第三世及總理戴安伯、帛琉總統雷蒙傑索、諾魯總統安格明、吐瓦魯總理納塔諾、馬紹爾群島共和國外交部長內姆拉等國家元首及政府首長以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式祝賀蔡總統當選連任及我國大選順利完成。

在友好國家方面，英國外交大臣拉布在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任，另有加拿大、德國、法國、芬蘭、丹麥、瑞典、比利時、荷蘭、西班牙、葡萄牙、義大利、波蘭、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、捷克、斯洛伐克、韓國、索羅門群島、菲律賓、越南、印尼、斯里蘭卡、紐西蘭、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多、祕魯、墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉、土耳其、蒙古、布吉納法索、聖多美普林西比、科威特、南非等國的國會議員、友臺小組及友我人士也表示祝賀。

此外還有歐盟對外事務部、歐洲議會、中美洲統合體、中美洲議會等友臺小組主席、議員、官員等人，也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式向我國表達祝賀，讚揚本次臺灣舉行的民主選舉意義重大。

她說，外交部對於上述60個國家與國際組織的政要、官員及友人的祝賀表達由衷感謝，我國期盼在既有的堅實基礎上，持續與各國及組織深化友好合作關係。由於其他國家政要及各界人士的賀函、賀電陸續抵達，外交部將繼續更新。

(中時 )