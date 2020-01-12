30個國家師生變裝大遊行，傳遞八卦山生態之美。（吳敏菁攝）

八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行吸睛，召喚一起認識八卦山的生態之美。（吳敏菁攝）

八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行12日登場，吸引海外近30個國家、60位交換學生及9個學校學生，700多人一起傳遞愛地球，多采服裝秀遊行特別吸睛，召喚更多人一起來認識八卦山生態，規劃6個主題導覽區引領營造與生態共生、友善的好環境。

縣長王惠美感謝舉辦這場好活動，讓大家一起親近大自然，八卦山的生態豐富，3至4月有南路鷹、紫斑蝶，縣府努力把八卦山的景點慢慢整理，包括華陽公園及民族新村公園等和廁所、攤位等，都陸續規劃中，吸引更多人親近八卦山。

這次國際扶輪社3462地區舉辦變裝大遊行，從彰師大寶山校區至三清宮往返，另有彰化南區社帶來薩克斯風及國美扶青弦樂演奏、環境衛生闖關遊戲等，地區總監黃建霖表示，希望喚醒人們，在追求城市發展的進程中，深思如何與萬生萬物共享這片美好山林。

活動還規劃了6個主題導覽區，有海洋生態、空氣汙染、淺山生態鳥類、昆蟲、海岸濕地、健康食材和友善農作等議題，讓人們收穫滿行囊。

「扶輪日」除了推動生態環境保護，同時推動全球終結小兒麻痹NED POLIO計劃，目標即將完成，總監黃建霖更積極推動下一個目標計劃「根除C肝防治」計劃，今年目標經費600萬元的幕款即將完成，全數挹注台中市、彰化縣及南投縣衛生局，更以實際行動深入社區及學校，辦理400場的法治教育及藥物防治的反毒講座讓台灣學子不再被毒品侵害。

(中時 )