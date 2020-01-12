費鴻泰成功連任，今下午到選區向民眾謝票。（游念育攝）

2020總統立委大選落幕，台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰以8萬5082票擊敗民進黨許淑華贏得5連霸，費鴻泰指出，國民黨一定要講清楚兩岸論述，國民黨主席也要打掉重煉，接下來會落實9大政見更努力去做。

費鴻泰指出，信義、南松山並非深藍或有任何優勢，從選議員得票率來看就知道，此區是一個充分藍綠競爭的地方，往後4年會繼續落實9大政見，同時要更深耕地方接地氣，得民心者才能贏得支持。

被問到國民黨是否會考慮世代交替，讓年輕人站出來，費鴻泰說，最重要的不是世代交替，是想法問題，國民黨兩岸論述一定要說清楚，同時要跟各界去接觸，尤其跟年輕人這塊接觸不到也無法好好談。

另外，如吳敦義請辭黨主席，外界傳言國民黨會考量讓中生代來接，費說，國民黨主席要打掉重煉，黨主席要負責任，國民黨4年還是在野，應該要結合區域立委和15個縣市長，因這些人最接近群眾，由這些人主導黨政策和社會大眾接觸會比較務實。

費鴻泰還說，不針對人來說，接任黨主席的人需要有高度和深度，才能夠帶動國民黨，方向也要明確講清楚，由誰來接年齡並非唯一考量，而是想法在黨內能否符眾望。

(中時 )