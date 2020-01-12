2020總統立委選舉結束，民進黨席次過半，立法院正、副院長，傳出「堃昌配」，將由不分區立委游錫堃列為立法院長人選，搭配現任立法院長副院長蔡其昌，蔡12日開記者會表示，外界推論很合理，但還是「聽聽大家的意見，再來做決定。」。

蔡其昌表示，民進黨黨團是黨團自主，我們黨團有很大的自主性，來決定立法院正、副院長人選，所以他第一個時間，會先跟立法院的這些同仁們，先溝通，聽聽大家的意見，再來做決定。

蔡其昌指出，據媒體報導，他是現任副院長與游錫堃搭配，他認為是合理的推論。指游前院長過去在行政院長任內，政治資歷豐富，就是民進黨的前輩大老，所以如果游來當院長，大家很容易理解，理所當然。

蔡其昌重申，民進黨黨團是黨團自主，應該尊重黨團成員的想法。所以這不是黨內的某一個人說話或者是媒體的臆測，就可以做這樣定論，所以他尊重這種說法，這是一個合理的推論，先聽完大家的意見，再來做決定。

民進黨在台中市勝選，有外界好奇蔡其昌下一步是否會競逐下屆市長？蔡其昌說，他做事情一向按部就班、一步一步來，現階段面對就是立法院正副院長選舉，尤其這次選舉拿了約10萬選票，必須為民眾服務，解決問題，在立法院通過一些好的政策及法案，讓人民安居樂業，才是最重要的。

(中時 )