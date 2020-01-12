台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》12日在台北小巨蛋隆重登場，謝金燕一開場就帶來大陣仗表演，穿著大紅色跆拳道服，與36位小朋友大唱〈人間道〉，歌聲最後2面大旗滑過，她隨即一秒換衣，改穿深V、腰部裸空的白色短裙，大唱〈嗆聲〉、〈練舞功〉。

繼跨年騎恐龍，謝金燕這次改駕著紅色大球鞋，從地底升出，穿著緊身高領金屬條紋緊身短裙，嗨唱〈姐姐〉，原來紅色大球鞋的鞋面可打開，裡面藏有滿滿新台幣抱枕，小朋友也在歌聲中推出「一個億」發財筒，她又唱又叫，開心朝台下丟抱枕並直喊，「新台幣，想要的請尖叫！」主持人黃子佼忍不住大讚，「我要先向姊姊致敬，謝金燕絕對是名副其實大秀女王！」

謝金燕駕著紅鞋子換裝。（台視提供)

談到過年新計畫，謝金燕透露，「現在有很多計畫，其中一個，希望可以順利發專輯。」她也甜笑很開心加入《紅白》陪大家過年。

(中時 )