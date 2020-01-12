位在利比亞班加西的東部部隊「利比亞國民軍」(LNA)宣布，他們將遵守由俄羅斯和土耳其促成的停火協議，該協議將於週日開始，暫時不對首都的黎波里發動攻勢，這將是利比亞內戰幾個月以來，首次的停戰，也是國際首次介入。

美聯社報導，利比亞前陸軍元帥哈利法‧哈夫塔爾(Khalifa Hifter)領導的「利比亞國民軍」(LNA)表示，停火將從周日初開始生效。發言人艾哈邁德·莫斯馬里（Ahmed al-Mosmari）說，要是他們的戰鬥人員私自違反停火規定，將遇到嚴重處理。

不過，LNA的部隊已經進佔的黎波里，目前尚不知他們的停火，是指在現有戰線下不再往前，還是同意從首都撤軍。與LNA競爭的是法耶茲·薩拉傑總理(Fayez Sarraj)，屬於聯合國所承認的黎波里政府，他手上的部隊被稱為全國協議政府（GNA），是由不同的民兵勢力組合成而成。

哈夫塔爾的LNA部隊，於4月份發起了一次新的攻勢，攻占部分首都，引發了國際社會出面制止。

本週早些時候，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統普（Vladimir Putin）在伊斯坦堡舉行的會議，要求1月12日休戰後發表了聯合聲明。

聯合國和平單位對此表示歡迎，一份聲明中表示，希望所有各方當事者能夠表現出完全遵守停止戰爭的協議。聯合國和歐洲大國以及利比亞在該地區的盟友，一直在呼籲今年年初能在柏林舉行一次和平首腦會議，希望敵對的雙方都能派出領導人參加。

利比亞的局勢從2011年發生巨變，以東部班加西為主的革命軍，驅逐並殺死了長期獨裁者格達費（Moammar Gadhafi）以後，利比亞就等於一分之二，西部的的黎波里與班西加分屬兩個陣營。東部的夫塔爾到了阿拉伯聯合大公國、埃及、法國和俄羅斯的支持，而名義上的首都政府，的黎波里西方政府，則是有土耳其、卡達與義大利的援助，同時在聯合國的立場上也是支持西方。

(中時電子報)