位在利比亞班加西的東部部隊「利比亞國民軍」(LNA)宣布，他們將遵守由俄羅斯和土耳其促成的停火協議，該協議將於週日開始，暫時不對首都的黎波里發動攻勢，這將是利比亞內戰幾個月以來，首次的停戰，也是國際首次介入。

美聯社報導，利比亞前陸軍元帥哈利法‧哈夫塔爾(Khalifa Hifter)領導的「利比亞國民軍」(LNA)表示，停火將從周日初開始生效。發言人艾哈邁德·莫斯馬里（Ahmed al-Mosmari）說，要是他們的戰鬥人員私自違反停火規定，將遇到嚴重處理。

不過，LNA的部隊已經進佔的黎波里，目前尚不知他們的停火，是指在現有戰線下不再往前，還是同意從首都撤軍。與LNA競爭的是法耶茲·薩拉傑總理(Fayez Sarraj)，屬於聯合國所承認的黎波里政府，他手上的部隊被稱為全國協議政府（GNA），是由不同的民兵勢力組合成而成。

哈夫塔爾的LNA部隊，於4月份發起了一次新的攻勢，攻占部分首都，引發了國際社會出面制止。

本週早些時候，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統普（Vladimir Putin）在伊斯坦堡舉行的會議，要求1月12日休戰後發表了聯合聲明。

聯合國和平單位對此表示歡迎，一份聲明中表示，希望所有各方當事者能夠表現出完全遵守停止戰爭的協議。聯合國和歐洲大國以及利比亞在該地區的盟友，一直在呼籲今年年初能在柏林舉行一次和平首腦會議，希望敵對的雙方都能派出領導人參加。

利比亞的局勢從2011年發生巨變，以東部班加西為主的革命軍，驅逐並殺死了長期獨裁者格達費（Moammar Gadhafi）以後，利比亞就等於一分之二，西部的的黎波里與班西加分屬兩個陣營。東部的夫塔爾到了阿拉伯聯合大公國、埃及、法國和俄羅斯的支持，而名義上的首都政府，的黎波里西方政府，則是有土耳其、卡達與義大利的援助，同時在聯合國的立場上也是支持西方。

文章來源：https://apnews.com/eed691a31b3d4bfae0fd11d98d0fa181 Click to copy RELATED TOPICS Turkey Libya International News Middle East Tripoli Africa Khalifa Hifter United Nations General News Russia Hifter’s forces say they’ll abide by Libya ceasefire deal

(中時電子報)

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