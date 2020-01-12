南投縣第一選區國民黨立委當選人馬文君成功挑戰4連霸，12日上午展開謝票行程 ，競選團隊9點從埔里總部出發，一路繞行各個鄉鎮，感謝選民的支持，針對這次國民黨潰敗，馬文君認為，應該要盡快了解民眾的實際需求，特別是年輕人，加快腳步連結和融合。
馬文君12日在夫婿王俊國的陪同下展開謝票行程，9點先從埔里總部出發，然後走大坪頂到國姓，再走平面道路到草屯用午餐，繞行草屯市區後，再到中寮和魚池，最後在埔里市區繞行，下午6點結束，沿途有許多民眾給予熱情回應，除了揮手外，還有民眾上前開心握手。
談到勝選關鍵，馬文君認為是自己一步一腳印，扎實經營地方，因此獲得鄉親肯定，未來會以更大的精神和力氣來回饋鄉親的支持。期間媒體問到是否角逐未來的縣市首長選舉，馬文君說，目前才剛選完立委，會先將立委的職責做好，如果可以獲得選民的肯定，她認為到處都是機會。
針對這次國民黨潰敗，馬文君說，在上次9合1選舉中，民進黨執行許多不符合民眾期待的政策和法令，所以嘗到敗果，可是當人民又做出不同選擇時，國民黨必須重新思考，哪一些部分，可能與民眾的期待有很大的落差，特別是年輕人的區塊，他們的需求是甚麼？黨又忽略了甚麼？因此黨中央未來必須加快腳步與大家連結和融合。
至於中生代接班的人選，馬文君說，黨內有很多優秀人才，像是蔣萬安和江啟臣等都很不錯，大家可以思考是否要有新思維和新做法，藉此期待共同為台灣付出更大的努力，並讓民眾接受，成為最稱職的在野黨。
(中時 )
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