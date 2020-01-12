民眾提供用不到的物品，藉由免費市集分享給有需要的人。（冠軍建材提供／何冠嫻苗栗傳真）

冠軍綠概念館的免費市集，以分享的方式，共享經濟，找回物品使用價值。（冠軍建材提供／何冠嫻苗栗傳真）

冠軍建材透過「免費／廢市集活動」，以分享的方式，讓物品回歸到最初的使用價值，12日於造橋鄉冠軍建材公司綠概念館登場，陳列完整或全新物品的玩具、文具、生活用品、衣服及飾品等，讓閒置物品找到新主人，發揮效益。

去年7月，冠軍建材首辦「免費市集」活動，廣受好評，主打只要有需要、想要，不必花一毛錢，也不必以物易物，就可以免費帶走。今年則因應家戶迎接農曆過年，大掃除時發現用不到或是不需要的環保袋和保溫杯、超商百貨集點換來的鍋碗瓢盆、公仔玩具等物品，拿出來與有需要的人一起分享，共享經濟，讓物品尋找新主人，找回使用價值。

12日冠軍綠概念館登場的「免費市集」吸引許多人擺攤分享家中用不到的物品，體會助人與分享的快樂。冠軍建材企畫專員羅貴蘭指出，除了冠軍磁磚的員工外，另有社福團體、協會與民眾等共襄盛舉，其中更有許多親子參與，將環保及愛惜物品的觀念向下扎根。

2020免費／廢市集活動有許多民眾將全新、8成到9成新的物品，與有需要的人分享，另也有協會準備點心，羅貴蘭說，還有遠從台北來參加的朋友，分享無法因應工作需求，但功能仍完善的心愛mac電腦及2台數位相機，瞬間造成轟動。

冠軍建材執行副總王開明表示，活動中有人拿到用得到的物品展露笑容，提供物品的民眾也因自己的東西能被他人好好珍惜，更開心微笑，體驗分享的快樂，活動值得延續下去。

(中時 )