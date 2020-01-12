總統大選，高雄市投票數229萬9558人，蔡英文獲得109萬票，韓國瑜則僅61萬票，罷免的門檻，要超過選民的1/4人，也就是只要超過57.8萬人投票，且同意票大於不同意票。那罷免會過嗎？民進黨立委郭正亮直指，取決兩個變數：韓國瑜這半年的市政表現、總統蔡英文是否藉此作為朝野和諧的象徵。

郭正亮在政論節目《TVBS戰情室》指出，兩個變數就是，韓國瑜回去高雄重執市長職務之後的表現，他認為韓的姿態也會放軟；第二就是總統蔡英文是不是認為要用這個當象徵，來作朝野和諧，這要取決蔡總統的判斷。當然這兩個就會連動到高雄當地的罷免勢力，是否要繼續去推罷免運動。

資深媒體人趙少康也表示、依罷免3階段，還有半年的時間，所以這半年韓國瑜的表現非常重要，他若能努力拚市政，罷免的動力就會減少。

媒體人唐湘龍卻認為，中央現在是民進黨執政，高雄市長不會做太好，而罷免主動權也不在韓國瑜手上。不過他並不認為民進黨這時候會追殺，因這時發動罷免，對民進黨會有傷害，他一直相信盛極而衰。

(中時電子報)