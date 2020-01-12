女神白家綺12日以代言人身份前往百貨公司擔任「娘家」品牌快閃店一日店長，她私下積極結合公益，自掏腰包印製有兒子「斗宅」可愛肖像的紅包袋分送粉絲，號召大家一起捐款，為「藍迪兒童之家」興建計畫盡一份心力，讓弱勢孩子們有一個屬於自己的家。她說，8個月大的斗宅今年收到的壓歲錢會全數捐出，「斗宅什麼都不缺，有滿滿的愛，太幸福了，希望讓他也能為沒有爸媽的孩子蓋一個家盡一份心力！」

白家綺自掏腰包印製紅胞胎，號召粉絲一起捐款做公益。（民視提供）

這將是兒子斗宅出生後的第一個農曆年，白家綺說，今年過年較特別，公婆會到她娘家一起過年，一家子大概有30人一起圍爐，主廚是燒得一手好菜的白媽媽，自己則只能當「金主」和二廚，「白媽媽對年菜食材的挑選十分講究，雞肉、牛肉、餃子皮等每一樣食材都有固定採買的市場和攤販，是她幾十年經驗的累積，絕對是最好的！」至於給爸媽的紅包數字，她笑說就是5位數，因為平常每個月就有在給「孝敬父母」。

她自誇本來也算是「天才小廚娘」，但現在比較少機會下廚，反而是姊姊葉家妤，這幾年大多在家相夫教子，下廚機會多，所以功力大增，「現在我不敢說自己贏她了」。不過她下廚時也有小撇步，例如做年菜為節省熬湯時間，可以直接撕兩包她代言的滴雞精，味道就很夠了。

白家綺擔任娘家品牌一日店長。（民視提供）

她懷孕胖了18公斤，現在已經剷肉成功，瘦回懷孕前體重，她表示：「大家都說月子做得好，對女生就是重新投胎的機會！我做月子時就是每天滴雞精伺候！」她也提醒女孩們，如果瘦身更需要補充膠原和蛋白，不然瘦下來臉會變瘦變凹。雖然身材回復，但她透露產後確實記憶力變很差，之前為跨年和過年特別節目練舞，結果每次跳到第3個8拍時，就已經忘了第1個8拍的動作，連兒子打預防針日期、她自己平常工作日期都要老公提醒。

白家綺說，因為兒子「斗宅」有滿滿的愛，為了他的來到更有意義，所以她也為藍迪兒童之家興建計畫盡一份心力，只要捐款500元就送一份紅包袋，捐款1000元送兩份。而「娘家」品牌也響應她的善舉，率先捐了5萬元。

白家綺擔任娘家品牌一日店長。（民視提供）

白家綺擔任娘家品牌一日店長，也發送自己印製的紅包袋。（民視提供）

(中時 )