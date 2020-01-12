在大陸電商巨頭阿里巴巴在香港第二上市後，近期市場傳出包括攜程、百度在內的中概股都計劃在香港上市。陸媒引述知情人士透露，相比百度等中概股而言，螞蟻金服可能更快實現在香港上市。

騰訊報導，阿里巴巴在港股的成功表現，吸引許多中概股公司的關注。近期市場就不斷有傳言稱攜程、網易、百度等在美上市的大陸科技公司，與港交所就在香港第二上市的可能性進行討論。2019年12月，有消息指螞蟻金服計劃於近期在大陸與香港同時上市。

據阿里巴巴向港交所提交的招股書顯示，2019年9月，阿里巴巴以人民幣875億元獲得螞蟻金服33％的股份。同年12月19日螞蟻金服宣布新的人事調整，由總裁胡曉明出任CEO，井賢棟繼續擔任螞蟻金服董事長。

報導稱，不論是與阿里巴巴的股權關係明確或是人事調整，上述措施都被市場解讀為螞蟻金服在為即將進行的IPO鋪路。

(工商 )