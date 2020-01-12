把第一名模林志玲娶回家的國民姊夫AKIRA，12日與所屬組合「放浪兄弟」成員們一同參加《2020超級巨星紅白藝能大賞》，15人全員集合，站上小巨蛋舞台，帶來重新改編的經典歌曲。在記者會上，AKIRA用流利中文和媒體打招呼，「大家久等了，很久沒有在海外演出，希望你們喜歡」，主唱ATSHIHI透露這次「放浪兄弟」難得在台灣齊聚，就是給AKIRA的新婚祝福，AKIRA聽聞馬上露出幸福笑顏。

AKIRA坦言確定訪台後，林志玲用中文替他「加油」應援，「她知道我們要來表演很開心，也很期待我們的演出」。而加入「放浪兄弟」大嫂團的林志玲，則貼心在團員下榻飯店為每人準備小禮物，並用漂亮的和紙親手寫下「 Welcome to Taiwan」，活動後台也備上人氣珍奶，讓他們感到賓至如歸，十分窩心。

「放浪兄弟」黑木啓司（前排左起）、SHOKICHI、TAKAHIRO、AKIRA、ATSUSHI、NESMITH、橘KENCHI、佐藤大樹（後排左）、關口MANDY、岩田剛典、NAOTO、TETSUYA、小林直己、白濱亞嵐、世界15成員全員齊聚。（粘耿豪攝）

團員們得知AKIRA在台灣被封為「姊夫」，大家發出一陣「欸」的驚呼，成員TETSUYA力讚「很適合！」，而ATSUSHI則立馬現學現賣，改口用中文叫起「姊夫」。AKIRA害羞地回應，其實日本沒有「姊夫」稱謂，對他來講，自己在團裡像是哥哥一樣的存在。對於自己在台灣受高人氣，AKIRA謙虛地說：「大家對我這麼和善，我想是因為這10幾年來志玲的努力受肯定的，我也才會被溫和對待，希望也能做更多的事情來回報粉絲。」

另一位主唱TAKAHIRO表示：「昨天到機場很多粉絲和媒體很熱情，有注意到大家對AKIRA的關注特別不一樣，也體會到他在海外擁有巨星般的超人氣。」他開玩笑希望大家把其他成員當作「國民弟弟」來支持。

放浪兄弟AKIRA用中文打招呼。（粘耿豪攝）

在日本都很難全員集合的放浪兄弟，他們格外珍惜此行時光，每個人都樂在其中，AKIRA更列點，希望帶成員們一起喝台灣啤酒、大嗑小籠包。他們11日落地後，趁空檔前往台北EXPG舞蹈學校和小小團員互動，這樣純粹的交流也讓AKIRA感到放鬆和療癒，在工作之餘充飽電再出發。

(中時 )