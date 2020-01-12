由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》，播出之後部論是在收視率和討論度上都話題滿滿，當中玄彬飾演的朝鮮大尉軍官也造成討論，除了穿上軍裝太帥之外，長期聽習慣南韓發音的韓劇迷們，面對北韓的發音也感到相當新奇。

韓劇《愛的迫降》討論度超高，玄彬和孫藝珍在劇中的發展也備受關注。（圖／翻攝自TVN Dream FB）

玄彬在劇中的劇名「리정혁」，不少翻譯都翻成「利正赫」，事實上應該要翻成「李正赫」，因為北韓和南韓的發音跟文字上有所不同，「李」這個讀音和字上就是其中之一，在韓國發成「이」，但在朝鮮翻成「리」。同樣發音的「理」由，兩國寫出來的字和發音也有所不同，朝鮮念「리유」、韓國念「이유」。

韓劇《愛的迫降》劇照。（圖／翻攝自TVN Dream FB）

有這樣的差異為北韓使用的是文化語，與南韓說的標準語不同，文化語以平壤話為主，加上朝鮮半島西北部的平安道、咸鏡北道方言，加上北韓從20世紀50年代開始全面廢除漢字，讓分裂70年的南韓人都聽不懂北韓人在講甚麼，南韓的標準語不只漢字用的多更大量用了許多外來語，以致朝鮮和韓國的語言日漸不同。

(中時電子報)