嘉義市長黃敏惠（二排右四）感謝嘉義市道光慈善會寒冬送暖。（廖素慧攝）

春節將近，嘉義市慈善團體12日寒冬送暖接力，道光慈善會送500戶弱勢家庭民生用品，南天門太子行宮慈善會送878戶弱勢家庭生活物資，肢體障礙服務協會送100戶身心障礙弱勢家庭愛心物資，市長黃敏惠一一到場，慰問弱勢家庭，並感謝慈善團體用愛溫暖社會。

嘉義市道光慈善會今年冬令救濟，準備500份白米、食用油等民生用品，送給弱勢家庭，幫助弱勢朋友過一個溫暖的春節，也為他們加油打氣。

財團法人南天門太子行宮慈善會，與市政府社會處共築社會安全照顧網，對市府西區列冊的878戶低收入戶，發送白米和民生用品等，還在行宮前舉辦愛心福宴，志工們大鍋炒麵、煮麻油雞湯，溫飽弱勢朋友的心。

嘉義市肢體障礙服務協會在民生公園廣場發放100份愛心物資，並由老師帶領身心障礙朋友及家屬一起做體適能健身活動，在暖和的陽光下，舒展筋骨，帶動愉悅的心情。

黃敏惠說，感謝所有慈善團體持續多年與市府一起建構社會支持網絡，讓需要幫忙的家庭與個人，可以度過難關，弱勢家庭因為有慈善團體的愛心捐助，不會孤單，許多經濟弱勢家庭因為慈善團體的愛心與扶持，能夠繼續往前走，這就是嘉義市正向善良的力量，非常令人感動。

(中時 )