國民黨2020面臨大選慘敗，國民黨多名青壯派民意代表，由台北市議員羅智強發起，號召國民黨青壯派成立「＋1」活動，並射出改革三支箭，要求黨主席吳敦義請辭主席跟不分區立委，不分區立委吳斯懷也應該自己請辭，讓台南市議員謝龍介順利遞補。國民黨青壯派更有人不惜以退黨相逼。

羅智強說，現在是最黑暗的時刻，也是最關鍵的時刻，國民黨最可怕不是失敗而是沒受到教訓，他個人為了拋磚引玉，直接捐80萬給國民黨，目的是要吳敦義請辭黨主席，讓新任黨主席可以用來當作國民黨青年平台的種子基金，培養國民黨年輕人，他力挺國民黨決心沒有動搖。

台北市議員張斯綱說，為了黨內改革必須射出三支人事箭，吳敦義應該要辭掉黨主席，還要辭掉不分區，吳斯懷也要辭掉不分區，讓謝龍介遞補進入立法院，強化國民黨在國會的戰力，表現成有制衡能力的反對黨，他也建議應該盡快舉辦黨是改革會議，早點推動改革工程。

台中市議員羅廷瑋更直言，如果這三支箭射出去，黨中央都沒有兌現的話，他們打算要集體退出國民黨，「用自己的政治前途當燃燒彈，照亮國民黨的未來。」不過稍後台北市議員王鴻薇解釋，還是要以聲明內容為主。

桃園市議員黃敬平痛批，國民黨喊了多少次改革，到底做了什麼努力？跟時代不會脫節的政黨，總統立委個層級選舉，票只會越選越少，只有大破大立才能浴火重生，他要求周三中常會應該全程直播，公開透明。

王鴻薇呼籲黨中央在中常會上千萬不要上演慰留吳敦義的爛戲碼。游淑慧也說，黨中央貼標語寫「團結革新」很諷刺，哪裡有團結？哪裡有革新？一整年來黨中央很多決策令人懷疑，他們當時為了不分區名單的問題到黨中央靜坐，卻被人要求「顧全大局」，每次有意見就被要求顧全大局，結果究竟顧全誰的大局？顧全國民黨還是台灣的大局？真正要顧全大局的是吳敦義。

(中時 )