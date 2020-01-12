A股本周解禁市值1645億人幣 2020第三高 18:022020/01/12 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金鼠年春節臨近，A股將迎來2020年最大解禁潮。據統計顯示，按上週五10日收盤價計算，在鼠年到來的前2周時間裡，A股市場將迎來近5000億元（人民幣，下同）解禁潮。據新浪財經報導，若按單周來看，本周解禁市值高達1645億元，為2020年第三高；至於春節前一周解禁市值更上看3259億元來到2020年最高。 另從個股來看，春節前有105檔個股面臨解禁，其中有15檔個股的解禁市值超50億元，包括中油資本、順豐控股、中國銀河、視源股份等。 (旺報 ) #2020 #市值 #2020年 #個股 #春節 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-汽車》智伸科上季、2019年營收創高 08:012020/01/08 財經 《熱門族群》鎧俠火警助燃NAND Flash價漲，模組廠燒滾滾 10:172020/01/08 財經 富達：陸美貿易戰暫停歇 資金續流入陸股債 11:012020/01/08 財經 《金融》凱基投信：今年三多行情，聚焦I.O.T.投資密碼 16:482020/01/08 財經 瓦城連8年營收創高 六角、漢來美食去年全年同期新高 18:202020/01/08 財經 2020年三多行情 投信聚焦I.O.T.投資關鍵密碼 18:522020/01/08 財經 法系銀：台灣2020經濟展望 一枝獨秀 22:012020/01/08 財經 2020新總統新國會！ 中視、中天超強黃金陣容坐鎮 13:312020/01/09 娛樂 陸中科院預測2020年GDP增速約6.1％ 14:202020/01/09 財經 柏文去年營收35.27億元、年增 17.09％ 再創歷史新高 17:002020/01/09 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 德若開槍華為！專家驚曝恐爆大災難 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。