金鼠年春節臨近，A股將迎來2020年最大解禁潮。據統計顯示，按上週五10日收盤價計算，在鼠年到來的前2周時間裡，A股市場將迎來近5000億元（人民幣，下同）解禁潮。據新浪財經報導，若按單周來看，本周解禁市值高達1645億元，為2020年第三高；至於春節前一周解禁市值更上看3259億元來到2020年最高。

另從個股來看，春節前有105檔個股面臨解禁，其中有15檔個股的解禁市值超50億元，包括中油資本、順豐控股、中國銀河、視源股份等。

(旺報 )