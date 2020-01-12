北京推科創金融17條 設百億人幣投資基金 19:032020/01/12 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市地方金融監管局聯合中國人民銀行（大陸央行）營業管理部、北京銀保監局、北京證監局等單位，11日發布《關於加大金融支持科創企業健康發展的若干措施》，被稱為「科創金融17條」。 據新華網報導，「科創金融17條」將大力支持科創類企業上市掛牌融資，提出力爭2020年底實現在北京境內外的上市公司總量超過600家；同時增強政府資金服務科創企業能力，設立100億元人民幣的科創企業股權投資基金。 (旺報 ) #金融 #企業 #北京 #上市 #基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 年終出爐 台塑可領近5個月遜去年 04:102020/01/08 財經焦點 陸金融委：盡快解決中小企業融資難題 12:322020/01/08 財經 中小企業找海外訂單 郭奕麟：唯有數字化 才能以低成本行銷全世界 15:532020/01/08 財經 AI助攻 北富銀上月發卡 破國銀14年紀錄 04:102020/01/09 金融．稅務 創新金融專案辦公室立大功 臺企銀都更金融 去年衝170億 04:102020/01/09 金融．稅務 規模太小被清算或合併… 境內外基金 去年近百檔下架 04:102020/01/09 金融．稅務 《金融》集保大數據分析應用平台，助建FinTech服務生態系 13:582020/01/09 財經 2019台灣P2P回顧 日生金、信用市集表現亮眼 23:042020/01/10 財經 陸外管局副局長 任粵副省長 04:092020/01/11 焦點新聞 陸未來5年內消費金融市場規模有望近3兆人幣 22:022020/01/11 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 德若開槍華為！專家驚曝恐爆大災難 - 財經 激戰500億市場！Gogoro聯盟首度賣贏光陽 - 即時 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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