北京市地方金融監管局聯合中國人民銀行（大陸央行）營業管理部、北京銀保監局、北京證監局等單位，11日發布《關於加大金融支持科創企業健康發展的若干措施》，被稱為「科創金融17條」。

據新華網報導，「科創金融17條」將大力支持科創類企業上市掛牌融資，提出力爭2020年底實現在北京境內外的上市公司總量超過600家；同時增強政府資金服務科創企業能力，設立100億元人民幣的科創企業股權投資基金。

(旺報 )