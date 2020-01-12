南韓新人男團「AB6IX」出道不到一年，演藝之路順暢，出道前就透過選秀節目《Produce 101》累積高人氣，他們12日受邀來台參加《2020超級巨星紅白藝能大賞》，除了成員朴佑鎮右膝破裂休養外，「AB6IX」其他4名成員包含隊長煐岷、田雄、大輝、東賢在3月來台開巡迴演唱會前，先到小巨蛋暖身演出，也和台灣粉絲提早拜年，撂中文喊吉祥話：「新年快樂，恭喜發財，紅包拿來！」

AB6IX與台灣媒體見面。（粘耿豪攝）

18歲的老么成員大輝，一開始自我介紹把名字喊成「大衛」，引來不少笑料。他今年虛歲20歲，迎來韓國的成年禮，他表示前輩們有交代要他好好學習「酒文化」，愛撒嬌裝可愛的他，現場用中韓混合甜嘴秀一句「台灣的美女我愛你們」，更裝起大人，表示自己到了可以表現性感的年紀了，他不計形象撫摸自己大腿內側，讓眾人驚呼大笑。

大輝現場展現性感動作。（粘耿豪攝）

「AB6IX」過去來過台灣表演，但是首次攻進台北小巨蛋，隊長煐岷虛心表示：「能到這個舞台表演覺得榮幸和高興，我們會盡最大努力表演」；而東賢則說，每次站在舞台上難免緊張，但站上小巨蛋，緊張程度更加倍，不過我們會盡最大努力，不辜負粉絲期望」。

(中時 )