慈濟彰化分會12日於彰化靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

慈濟彰化分會12日於彰化靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

慈濟彰化分會12日於彰化靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐。（慈濟提供／吳敏菁彰化傳真）

慈濟彰化分會12日於彰化靜思堂舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請301戶的弱勢家庭與獨居長者來參加，席開75桌圍爐慶團圓，提前感受圍彰化慈濟歲末圍爐把愛串連 慈善物資卡取代慈善包爐的溫馨，愛心竹筒更把愛串連起來，讓世界更祥和。

彰化縣社會處長王蘭心表示，慈濟50幾年來的付出與貢獻，織成一個慈善網絡，從事家庭倫理、社會教化，是社會進步的動力來源，也補政府不足的地方。

圍爐現場安排人醫會醫師為鄉親義診，並邀請專業美髮師提供免費的義剪、讓弱勢家庭可以容光煥發過新年，環保DIY童玩、氣球達人、靜思語賓果闖關益智遊戲，闖關成功獎品等者您！書畫志工也在現場揮毫寫春聯，對無法參加圍爐活動家庭，慈濟志工親自祝福物資送入每一個家庭。

88歲家住員林湖水路的張順和是慈濟長期照顧戶，患有重聽、氣喘、心臟等慢性疾病，與太太55歲、藍瑪莉是泰國外籍配偶平日是靠削番薯、剝龍眼乾謀生，老夫少妻，志工是調解心開的潤滑劑，受到志工關懷陪伴而感動參加社區讀書會，也想當志工回饋社會幫助別人，投入環保志工盡一點點力量護大地行列。

慈濟志工高原與仁甫現場演唱，讓愛串起援助東非嗨到最高點，長長的排隊竹筒愛心，傳遞了人人都可以將愛與善傳出去，讓這個世界更祥和美善。

慈濟基金會表示，證嚴上人今年祝福語「誠正信實為大地、慈悲喜捨為和風」，今年也延續去年結合超市通路，以「慈善物資卡」取代過往約5公斤物資包，依據家庭口數多寡3000與5000元不等發放，讓慈濟照顧戶能自行前往超市購買生活必需品。

(中時 )