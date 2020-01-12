勇奪本屆立委選戰全國第一高票的何欣純，獲民進黨提名與國民黨徵召的莊子富對決，雖選前飽受對手炮火連攻，卻能橫掃近15萬票，比上屆成長3萬多票，讓她備感未來責任加重；以她深耕基層20年及高得票率，將是2022台中市長民進黨的熱門人選。

何欣純出身大里草湖地區，母親是前台中縣議員，表弟是閃靈樂團主唱、立委林昶佐，曾擔任台中縣市3屆議員；8年前因民進黨新潮流立委簡肇棟酒駕肇事辭去立委一職後，她獲民進黨提名參選立委，並連選連任兩屆立委，於中生代中十分亮眼。

外型陽光清秀，臉上總帶著微笑的何欣純，問政專業形象佳，加上勤於經營地方，上屆就大勝對手5萬多票，得票數是全台中市8個選區最高；本屆選戰期間雖遭對手猛攻，仍穩紮穩打，加上平常深耕基層。開票後各投開票所票數都壓倒性勝利，得票數更上層樓拿下全國最高票，得票率達63.3％。

台中市長盧秀燕在立委開票第一時間就打電話向她祝賀，她還建議盧秀燕，應放棄過去黨派界限，如果有需要她願意幫忙藍綠一起合作；台中市8席立委中6席是泛綠，為了台中市好，綠營立委在台中市問題上會和市民站在一起，希望市府不要再有藍綠的思考。

何欣純無論參選縣市議員或立委每戰皆捷，得票率都逐屆成長，且曩括六成以上的選票，不僅是民進黨新潮流耀眼的中生代，將是2022台中市長民進黨的熱門人選，極可能代表民進黨兩年後，與國民黨角逐連任的盧秀燕「雙姝對決」，政壇前景備受看好。

(中時 )